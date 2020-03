Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation sur l'intérêt de Zidane pour Haaland !

Publié le 25 mars 2020 à 14h00 par H.G.

Si Erling Braut Haaland est annoncé ces dernières heures dans le viseur du Real Madrid pour l’hiver 2021, ce ne serait pas la première fois que l’attaquant norvégien est ciblé par le club madrilène.

Erling Braut Haaland s’est imposé comme la grande révélation du football européen cette saison. Après avoir empilé les buts au RB Salzburg (16 buts et 6 passes décisives en 14 matchs disputés dans le championnat autrichien), l’attaquant de 19 ans a rejoint le Borussia Dortmund l’hiver dernier contre 20M€. Et le moins que l’on puisse dire est qu'il a poursuivi sa bonne lancée en inscrivant 9 réalisations et en délivrant 2 passes décisives après avoir pris part à 8 rencontres de Bundesliga. Mais ce n’est pas tout, Erling Braut Haaland s’est également payé le luxe cette saison de marquer 10 buts et de délivrer une passe décisive après seulement 8 confrontations en Ligue des Champions. Tout cela aurait conduit le Real Madrid à s’intéresser vivement à l’attaquant évoluant du côté du Signal Iduna Park. Le club madrilène serait en effet prêt à activer sa clause libératoire de 75M€ qui entrera en vigueur à partir du mercato hivernal 2021, comme l’a révélé AS ce mercredi. Cependant, on apprend également aujourd'hui que le Real Madrid n’en pincerait pas pour Erling Braut Haaland depuis ces dernières semaines, mais depuis bien plus longtemps.

Le Real Madrid était intéressé par Haaland cet hiver, mais...