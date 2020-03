Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ouverture à 75M€ pour Zidane dans le dossier Haaland !

Publié le 25 mars 2020 à 9h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid réfléchirait à la succession de Karim Benzema à long terme et que le transfert de Luka Jovic l’été dernier s’est avéré être un flop, la Casa Blanca aurait coché le nom d’Erling Braut Haaland. Et les Madrilènes pourraient bien avoir une voie royale dans ce dossier dans les prochains mois.

A 32 ans, Karim Benzema commence doucement à s’approcher de la fin de sa carrière. Dans la mesure où le Français n’incarne plus l’avenir, le Real Madrid a déjà commencé à réfléchir à sa succession à moyen terme et avait recruté Luka Jovic dans cette perspective l’été dernier, alors auteur d’une saison tonitruante du côté de l’Eintracht Francfort. Toutefois, le transfert de l’attaquant de 22 ans s’est avéré être une véritable erreur de casting pour le Real Madrid, celui-ci n’ayant inscrit que deux buts et délivré une seule passe décisive en 15 rencontres de Liga. L’avenir du Serbe ne s’écrirait déjà plus chez les Merengue , qui se seraient ainsi déjà penchés sur son remplacement en cochant le nom d’Erling Braut Haaland, arrivé au Borussia Dortmund l’hiver dernier. Et à en croire les dernières informations de la presse espagnole, le Real Madrid pourrait avoir un boulevard l’hiver prochain pour recruter le nouveau phénomène du football européen.

Haaland disposerait d’une clause libératoire de 75M€… à partir de janvier 2021