Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille se prépare pour Haaland !

Publié le 25 mars 2020 à 7h00 par Th.B.

Le Real Madrid surveillerait Erling Braut Haaland, voyant en l’attaquant du Borussia Dortmund le successeur de Karim Benzema. Cependant, Manchester United ne compterait pas laisser le champ libre à la Casa Blanca.

À tout juste 19 ans, Erling Braut Haaland est pressenti pour devenir l’un des grands noms du football mondial, au même titre que Jadon Sancho et bien évidemment de Kylian Mbappé. Arrivé cet hiver en provenance du Red Bull Salzbourg, le Norvégien affiche une forme déconcertante avec le Borussia Dortmund. Ses performances plairaient au Real Madrid qui travaillerait sur la succession de Karim Benzema. Au même titre que Sergio Aguero ou Harry Kane, Haaland figurerait dans la short-list de Florentino Pérez. Mais le Real Madrid ne serait pas seul sur ce dossier.

Un duel au sommet entre United et le Real pour un transfert de Haaland à 75M€

Avant qu’Erling Braut Haaland ne signe au Borussia Dortmund en janvier, Manchester United aurait été tout proche de s’attacher ses services. Malgré cet échec, les Red Devils n’auraient pas pour autant clos ce dossier et seraient prêts à revenir à la charge dès qu’une occasion se présentera. De quoi permettre au journaliste pour Mundo Deportivo , Francesc Aguilar, d’assurer qu’une « guerre » aura lieu entre Manchester United et le Real Madrid prochainement pour le transfert de Haaland. Et cette bataille aux enchères pourrait permettre au Borussia de renflouer ses caisses grâce à une vente aux alentours de 75M€. Affaire à suivre.