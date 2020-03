Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un milieu en approche pour… 60M€ ?

Publié le 25 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Désireux de renforcer l’entrejeu de l’effectif du PSG, Leonardo songerait à recruter Miralem Pjanic qui ne ferait plus l’unanimité en interne à la Juventus. Mais pour son milieu de terrain, le club bianconeri attendrait la somme de 60M€.

Depuis plusieurs mercato, le nom de Miralem Pjanic est régulièrement lié au PSG pour un éventuel transfert. Cependant, cette opération ne semble jamais avoir été proche de se réaliser. Lors de la prochaine session des transferts, le Bosnien pourrait enfin rejoindre les rangs du PSG. Calciomercato.com révélait dernièrement que la Juventus ouvrirait désormais la porte à un transfert de Pjanic alors que ce dernier verrait d’un bon oeil un retour en Ligue 1 et une signature au PSG. Et pour boucler ce dossier, Leonardo saurait désormais à quoi s’en tenir.

Pjanic au PSG pour 60M€ ?