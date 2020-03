Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Aubameyang impliqué dans un gros deal ?

Publié le 25 mars 2020 à 1h30 par D.M.

Le Real Madrid serait à la recherche d’un attaquant. Et Arsenal aurait contacté le club madrilène afin de lui offrir la possibilité de signer Pierre-Emerick Aubameyang.

Recruté lors du dernier mercato estival, Luka Jovic n’apporte pas satisfaction à Zinédine Zidane. Ainsi, le Real Madrid explorerait le marché afin de dénicher un attaquant capable d'évoluer aux côtés de Karim Benzema. Marca annonce ce mardi que le recrutement d’Erling Braut Haaland serait la priorité de Florentino Perez. Mais les dirigeants madrilènes auraient activé d’autres pistes dont celle menant vers Pierre-Emerick Aubameyang. Sur les tablettes également du FC Barcelone et du PSG, l’attaquant de 30 ans voit son contrat arriver à son terme en juin 2021 et pourrait quitter Arsenal lors du prochain mercato. D’autant plus que la formation londonienne serait prête à se séparer de son attaquant.

Arsenal aurait proposé Aubameyang au Real Madrid