Mercato - PSG : Le Real Madrid n’ira pas sur Neymar

Publié le 24 mars 2020 à 19h45 par La rédaction

Le Real Madrid ne relancera très probablement pas la piste Neymar. Voici pourquoi.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif madrilène Marca annonce que si la piste Neymar n’est pas totalement écartée par les décideurs du Real Madrid, elle ne serait pas pour autant envisagée. A l’analyse, il apparaît quasiment certain que le club merengue ne foncera pas sur l’attaquant brésilien du PSG.

Le Real veut surtout le futur Neymar

Deux éléments le démontrent : d’une part, on voit bien que depuis plusieurs années, le Real Madrid poursuit plus la stratégie de faire venir le futur Neymar, avec les signatures systématiques des grands talents brésiliens en devenir, comme Vinicius, Rodrygo ou encore Reinier Jesus. D’autre part, il se confirme que Madrid travaille sur un grand attaquant, entre Haaland ou Harry Kane. Comme a priori le Real Madrid veut toujours Kylian Mbappe, le club merengue n’aura pas la possibilité d’investir en plus sur Neymar.