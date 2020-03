Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de cœur de Leonardo au cœur d’un énorme projet ?

Publié le 24 mars 2020 à 18h45 par A.C.

Leonardo aimerait attirer Sandro Tonali au Paris Saint-Germain cet été, mais le milieu de Brescia pourrait se voir proposer une offre irrefusable...

Sandro Tonali n’est qu’à sa première saison de Serie A, mais il est déjà considéré comme une valeur sûre. Le milieu de Brescia est en effet annoncé comme l’un des plus grands talents de sa génération et ça n’a pas échappé à Leonardo. Ce dernier a essayé de le recruter l’été dernier, lorsqu’il a retrouvé le Paris Saint-Germain. Il aurait l’intention de retenter sa chance, mais pour l’attirer au PSG il devra faire face à la concurrence de Manchester City, de l’Atlético de Madrid, mais surtout de la Juventus.

Sandro Tonali, le nouveau pilier d’une Juventus « à l’italienne »