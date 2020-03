Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani et Icardi vers le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 25 mars 2020 à 13h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid serait en quête d’un nouvel attaquant, le club madrilène aurait pu envisager de foncer sur les opportunités que représentent Edinson Cavani et Mauro Icardi l’été prochain. Cependant, ces hypothèses ne seraient pas envisageables d’après la presse madrilène.

Le secteur offensif du PSG pourrait connaitre un profond bouleversement dans son secteur offensif l’été prochain. D’un côté, Edinson Cavani devrait vraisemblablement quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat en juin prochain, chose qui est attendue de longue date. Pour lui succéder, Leonardo avait choisi de miser sur Mauro Icardi, arrivé l'été dernier dans le cadre d’un prêt en provenance de l’Inter avec une option d’achat fixée à 70M€. Et si les débuts de l’attaquant argentin ont été excellents, il connait depuis janvier 2020 une nette perte de vitesse et ne fait plus partie du onze type de Thomas Tuchel, chose qui pourrait finalement le conduire à ne rester qu’une seule saison au PSG d’après les échos de la presse italienne ces dernières semaines. Par conséquent, les deux joueurs du PSG pourraient être sur le marché l’été prochain, et cela ferait éventuellement les affaires du Real Madrid qui cherche un nouvel attaquant pour remplacer Luka Jovic, qui s’est avéré être une erreur de casting.

Edinson Cavani est trop vieux tandis que Mauro Icardi est jugé trop instable