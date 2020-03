Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi se dirige droit vers un gros calvaire !

Publié le 25 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé comme étant la grande priorité de la Juventus pour l’été prochain, Mauro Icardi va finalement devoir revoir ses plans.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan au PSG depuis l’été dernier, Mauro Icardi avait réalisé un début de saison XXL du côté du Parc des Princes. Mais ces dernières semaines, le buteur argentin a surtout dû se contenter d’un statut de remplaçant de luxe au PSG, et il a notamment assisté au retour d’Edinson Cavani au premier plan. L’avenir d’Icardi ne devrait donc pas passer par Paris… mais qu’en est-il de la Juventus ?

La Juve ne voudrait plus Icardi en priorité

Comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport mardi, la Juventus Turin ne ferait plus de Mauro Icardi sa grande priorité du prochain mercato estival. Le club bianconero voudrait finalement jeter son dévolu sur Gabriel Jesus (Manchester City) en priorité, ce qui relèguerait le buteur argentin au second plan. Et comme le PSG ne semble plus compter sur Icardi, ni d’ailleurs l’Inter Milan, il pourrait donc se trouver dans une situation très délicate lors du prochain mercato estival.