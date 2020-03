Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opération à 110M€ en préparation pour Pogba ?

Publié le 25 mars 2020 à 0h30 par A.D.

Maurizio Sarri serait prêt à en découdre avec le Real Madrid et le PSG pour Paul Pogba. Alors que le Français coûterait au moins 110M€, le coach de la Juventus serait contraint de sacrifier plusieurs joueurs pour mener à bien ce dossier.

Maurizio Sarri devrait faire d'énormes sacrifices avant de pouvoir recruter Paul Pogba. Alors que sa situation à Manchester United serait de plus en plus critique, le champion du monde français devrait faire ses valises l'été prochain. Lors du prochain mercato estival, il devrait donc y avoir une énorme bataille royale pour le recrutement de Paul Pogba. Une lutte qui devrait se jouer entre le PSG, le Real Madrid et la Juventus. Et pour pouvoir entrer en scène, La Vieille Dame serait contrainte de faire de gros efforts.

Un dégraissage pour aller chercher Paul Pogba ?