Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Allegri ?

Publié le 24 mars 2020 à 23h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain devraient voir l’un des principaux courtisans de Massimiliano Allegri passer son tour. L’Italien est annoncé comme la priorité du PSG pour remplacer Thomas Tuchel.

Tout porte à croire que Thomas Tuchel ne sera plus l’entraineur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Leonardo aurait en effet décidé de se séparer de l’Allemand, alors que son contrat se termine en juin 2021 et travaillerait déjà sur son successeur. Nous vous dévoilions en effet en décembre dernier qu’un premier contact a été noué avec Massimiliano Allegri. Plusieurs sources ont confirmé cela et l’ancien de la Juventus semble désormais être le grand favori, pour succéder à Tuchel sur le banc du PSG.

La Juventus finalement prête à garder Sarri