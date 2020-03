Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri pourrait régler plusieurs dossiers brûlants de Leonardo !

Publié le 22 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Bien qu'il ne soit pas encore officiellement le nouvel entraîneur du PSG, Massimiliano Allegri est la priorité de Leonardo, et le technicien italien pourrait même régler plusieurs dossiers chauds.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport en décembre dernier, Leonardo anticipe la succession de Thomas Tuchel puisqu'il a d'ores et déjà pris contact avec Massimiliano Allegri, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la Juventus. Le technicien italien semble bel et bien être la priorité du directeur sportif du PSG. Et ce dernier ne manquerait pas d'utiliser Allegri pour certains dossiers.

Les dossiers Aouchiche, Kouassi et Thiago Silva décidés par Allergi ?