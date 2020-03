Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Yuri Berchiche s'enflamme pour son passage au PSG...

Publié le 24 mars 2020 à 22h45 par A.D.

Yuri Berchiche a fait une pige au PSG lors de la saison 2017-2018. Le latéral gauche espagnol a fait part de son immense fierté d'avoir porté les couleurs parisiennes.

Yuri Berchiche garde un très bon souvenir de sa saison au PSG. Lors de l'été 2017, le latéral gauche espagnol a quitté la Real Sociedad pour rejoindre le PSG. Après seulement une année, Yuri Berchiche a retrouvé la Liga du côté de Bilbao. Malgré tout, le défenseur de 30 ans ne regrette en aucun cas son passage au PSG. Dans une vidéo publiée sur le site officiel de l'Athletic, Yuri Berchiche a fait passer un message fort sur sa saison passée à Paris.

«Je suis heureux d’avoir eu la chance d’être à Paris»