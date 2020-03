Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une destination se confirme pour Cavani !

Publié le 24 mars 2020 à 20h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani pourrait rejoindre le Boca Juniors libre, le club argentin étant très intéressé par sa venue à l’intersaison.

Et si Edinson Cavani quittait l’Europe une fois la saison terminée ? El Matador est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin, et une prolongation de contrat ne serait pas à l’ordre du jour. Ainsi, l’international uruguayen sera libre de s’engager avec le club de son choix, à condition qu’un terrain d’entente soit trouvé entre les deux parties sur les termes d’un bail. Des clubs comme Manchester United, Chelsea et l’Atletico Madrid semblent avoir formulé un intérêt pour Cavani cet hiver, mais depuis la fin du mercato, aucune rumeur de départ vers ces équipes n’est à signaler dans la presse pour cet été. Une opportunité que le Boca Juniors voudrait saisir.

Le Boca Juniors bien dans le coup pour Cavani !