Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant inattendu pour Edinson Cavani ?

Publié le 23 mars 2020 à 21h15 par Th.B.

Alors que son avenir ne devrait pas s’écrire au PSG, son contrat arrivant à expirant à la fin de la saison, Edinson Cavani pourrait rejoindre le Boca Juniors. Explications.

Coéquipier d’Edinson Cavani au PSG, Leandro Paredes révélait en février dernier que l’attaquant uruguayen gardait l’option Boca Juniors dans un coin de sa tête pour son avenir. « Avec Cavani, je parle beaucoup et il aimerait y jouer. Je pense qu’il veut encore jouer un ou deux ans en Europe. Après, je suis sûr qu’il aimerait aller à Boca. Il est parfait pour Boca ». Pour rappel, le contrat de Cavani au PSG arrivera à expiration une fois la saison terminée, à savoir le 30 juin prochain. Au cours du mercato hivernal, des clubs comme Chelsea, Manchester United et surtout l’Atletico Madrid auraient approché le clan Cavani, en vain. En effet, le PSG a repoussé les offres de ses prétendants.

Le Boca Juniors voudrait recruter Cavani !