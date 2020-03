Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un scénario qui se confirme pour cette piste défensive...

Publié le 25 mars 2020 à 0h00 par A.C.

Le FC Barcelone souhaiterait s’attacher les services d’Alessio Romagnoli cet été, mais du côté du Milan AC, on compte bien arrêter les velléités barcelonaises.

Avec Gerard Piqué qui a fêté ses 33 ans en février dernier et le physique inquiétant de Samuel Umtiti, les dirigeants du FC Barcelone semblent songer au recrutement d’un défenseur. Ainsi, ils suivraient de près plusieurs joueurs à travers l’Europe comme Dayot Upamecano du RB Leipzig, ou encore Alessio Romagnoli du Milan AC. Ce dernier, capitaine du club lombard, a un contrat qui se termine en juin 2022.

Le Milan AC souhaite prolonger Romagnoli, mais...