Mercato - PSG : Une volonté claire d’Edinson Cavani pour son avenir ?

Publié le 24 mars 2020 à 22h15 par Th.B.

Bien que le Boca Juniors émettrait le souhait de s’attacher les services d’Edinson Cavani, l’attaquant du PSG aimerait s’engager avec un autre club européen cet été.

La carrière d’Edinson Cavani pourrait connaître un tournant à l’issue de la saison, moment où son contrat arrivera à expiration avec le PSG. En effet, après 13 années passées en Europe, lui qui a joué à Palerme, Naples, et au PSG depuis 2013, l’Uruguayen pourrait rentrer en Amérique du Sud. La cause ? Le Boca Juniors s’intéresserait à sa situation contractuelle et aimerait le recruter pour la modique somme de 0€ cet été. En février dernier, Leandro Paredes révélait que Cavani appréciait le Boca Juniors, mais qu’il aimerait continuer d’évoluer en Europe avant de prendre la décision de revenir sur le continent sud-américain. Le coéquipier de Cavani au PSG aurait vu juste selon El Pais.

Cavani déterminé à rester en Europe avant de partir au Boca Juniors