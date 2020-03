Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ d’un grand nom du Barça se précise !

Publié le 24 mars 2020 à 22h30 par Th.B.

Le FC Barcelone voudrait témoigner du départ d’Ivan Rakitic cet été, soit à un an de la fin de son contrat. Cependant, les Blaugrana devraient trouver un terrain d’entente avec le FC Séville sur l’indemnité de transfert.

L’expérience catalane d’Ivan Rakitic semble être sur le point de trouver son épilogue. Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2021, l’international croate serait amené à aller voir ailleurs à l’intersaison. À l’instar de l’été dernier, le Barça aurait l’intention de témoigner de son départ. Et Rakitic pourrait revenir au FC Séville, club qu’il a quitté en 2014 pour rejoindre Barcelone. Le club andalou verrait d’un bon oeil le retour de son ancien milieu de terrain, mais pas à n’importe quel prix.

Rakitic à Séville, à une condition