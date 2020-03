Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane aurait pris une grande décision pour Alphonse Areola !

Publié le 24 mars 2020 à 23h45 par T.M.

Actuellement, Alphonse Areola n’est que prêté au Real Madrid. Toutefois, ce statut pourrait prochainement changer pour le gardien du PSG.

L’été dernier, cela a énormément bougé chez les gardiens du PSG. Alors que Keylor Navas a lui posé ses valises, Alphonse Areola n’a pas voulu rester pour jouer les doublures. Il a alors fait le chemin inverse, étant ainsi prêté au Real Madrid. Alors que le champion du monde n’a pas eu beaucoup de temps de jeu face à la concurrence de Thibaut Courtois, la question est de savoir ce qui attend Areola à la fin de son prêt. Reviendra-t-il au PSG ?

Vers un transfert définitif ?

A cause du Coronavirus, Alphonse Areola est forcément plus que jamais dans le flou pour son avenir. Le PSG, le Real Madrid, un autre club ? Comme l’explique Paris United ce mardi, les Merengue auraient l’intention de conserver Areola la saison prochaine. Pour le Français, l’aventure madrilène pourrait donc être plus longue.