Mercato - PSG : Un énorme sacrifice fait pour ce crack italien ?

Publié le 25 mars 2020 à 0h45 par A.C.

Le dossier Federico Chiesa pourrait se compliquer encore plus pour le Paris Saint-Germain, avec la menace grandissante de la Juventus.

Considéré comme une des grandes stars de la Serie A, Federico Chiesa pourrait faire le grand saut vers un top club européen, cet été. L’ailier de la Fiorentina est en effet ciblé par le Paris Saint-Germain, mais également par des clubs de Premier League comme Manchester United et Chelsea. C’est pourtant la Juventus qui semble tenir la corde pour le moment. La presse italienne a en effet annoncé que Chiesa est une des grandes priorités des Bianconeri .

La Juve prête à vendre Douglas Costa et Bernardeschi pour faire la place à Chiesa