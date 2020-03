Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Une short-list en or pour accompagner Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 mars 2020 à 14h30 par La rédaction

Cet été, la Juventus souhaite se pencher sur trois transferts et ainsi offrir de nouvelles armes à Cristiano Ronaldo pour briller.

La Juventus se lance dans une nouvelle campagne de recrutement XXL. Après avoir réussi à attirer Cristiano Ronaldo au club, puis après avoir fait signer la pépite de l’Ajax Matthijs De Ligt, les Bianconeri ont inscrit trois nouveaux noms sur leur short-list. Des noms qui pourraient permettre au club de briller à l’échelle européenne très bientôt, après deux échecs en finale de Ligue des Champions cette dernière décennie…

Pogba, Chiesa et Tonali ciblés