Mercato - PSG : Le dossier Pogba passe à la vitesse supérieure !

Publié le 24 mars 2020 à 14h15 par A.C.

Mino Raiola, agent de Paul Pogba, aurait été approché par un cador européen, très intéressé par le milieu de Manchester United.

Le retour de Paul Pogba à Manchester United n’est pas vraiment un succès pour le moment. Ainsi, les deux parties pourraient bien se séparer à la fin de la saison. Le Français souhaite relever un nouveau défi et, avec l’arrivée de Bruno Fernandes, le club mancunien semble de plus en plus ouvert à une vente. Le Paris Saint-Germain est cité parmi les clubs susceptibles d’accueillir Pogba, mais le Real Madrid et surtout la Juventus semblent avoir un avantage actuellement.

La Juventus a prévenu Raiola !