Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid a un plan monstrueux pour son attaque !

Publié le 25 mars 2020 à 10h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait coché le nom d’Erling Braut Haaland en vue du prochain mercato hivernal, le club madrilène verrait encore plus d’un bon œil l’arrivée de l’attaquant norvégien dans la mesure où elle n’empêcherait pas de s’attaquer au dossier Kylian Mbappé.

Le Real Madrid commence à préparer l’après Karim Benzema. Âgé de 32 ans, l’attaquant français n’incarne plus qu’un avenir à court terme pour le club de la capitale espagnole, qui pensait avoir avancé sur sa succession à moyen terme en recrutant Luka Jovic l’été dernier après sa saison remarquée du côté de l’Eintracht Francfort. Cependant, celui qui a été recruté contre 60M€ s’est avéré être un flop tant au niveau sportif qu’humain, le Serbe de 22 ans ne parvenant pas à s’adapter à la vie en Espagne. Son avenir ne s’écrirait désormais plus au Real Madrid, qu’il pourrait quitter d’ores et déjà quitter prochain, et le futur des Merengue pourrait s’appeler Erling Braut Haaland. L’attaquant norvégien recruté par le Borussia Dortmund cet hiver serait en effet ciblé par le club présidé par Florentino Perez en vue de l’hiver 2021, au moment où une clause libératoire dans son contrat fixée à 75M€ sera activable d’après les informations du quotidien AS. Et cette éventuelle opération serait vue d’un très bon œil au sein du Real Madrid quand elle est mise en perspective avec le dossier d’un certain Kylian Mbappé, annoncé comme le grand objectif des Merengue pour leur attaque des prochaines années alors que son contrat à Paris expirera en juin 2022.

Haaland recruté en janvier 2021 et Mbappé l’été suivant ?