Mercato : Sadio Mané déjà promis au Real Madrid ?

Publié le 25 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

L’attaquant des Reds Sadio Mané serait-il sûr de rejoindre le Real Madrid à l’avenir ? Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé à EuropaCalcio.it et relayée par AS, Mohamed Sissoko, ancien joueur de Liverpool et du PSG, a été interrogé sur l’avenir de Mohamed Salah et Sadio Mané. Interrogé sur une éventuelle signature de Salah au Real Madrid, Sissoko a répondu : « Non, je vois plus Sadio Mane, parce qu'il a les caractéristiques que Zidane veut, il l'apprécie beaucoup. Je pense que Sadio Mané ira au Real Madrid ».

Alternative mais pas priorité

Sadio Mané serait-il donc promis au Real ? Un tel pronostic paraît tout de même aventureux. S’il est clair qu’un profil comme celui de Mané est coché par le Real, qui cherche un renfort de haut niveau sur les côtés, le plan du club madrilène semble bien être de boucler deux arrivées offensives XXL entre cet été et l’été prochain : un buteur type Harry Kane ou Erling Haaland et Kylian Mbappe pour occuper l’aile droite. Dans ce cadre, Sadio Mané apparaît plus comme une alternative de choix à l’attaquant français qu’à un choix numéro un.