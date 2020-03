Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a les idées très claires sur Mbappe

Publié le 24 mars 2020 à 20h15 par La rédaction

La stratégie du Real Madrid au sujet de Kylian Mbappe est désormais totalement claire. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif Marca fait le point sur la situation de Kylian Mbappe. Le média, réputé proche du Real Madrid, annonce qu’au sein de l’état-major madrilène, on est convaincu que l’attaquant français ne prolongera pas avec le PSG et on programme son arrivée à Madrid lors de l’été 2021, à un an de la fin de son contrat avec Paris.

Madrid cherche un grand neuf…

Cela confirme ce que le10sport.com avait décrypté de la stratégie du Real Madrid ces derniers mois, considérant qu’il était quasiment acquis que le club merengue attendrait juin 2021 pour lancer son offensive, convaincu que Paris n’ouvrirait jamais la porte cet été. Un autre élément semble depuis se dessiner autour du dossier Mbappe : aux yeux des dirigeants madrilènes, l’attaquant serait recruté pour occuper le couloir droit, à l’image de son rôle au PSG, et pas comme avant-centre. Le Real s’est en effet mis en quête d’un avant-centre XXL pour l’an prochain (Harry Kane, Haaland, etc). Mbappe est donc promis à un rôle d’ailier… à moins que le club ne décide de renoncer à sa venue, l’autre option possible.