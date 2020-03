Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un bras de fer pour le transfert d'Harry Kane ?

Publié le 24 mars 2020 à 19h30 par D.M.

Afin de renforcer sa ligne d’attaque, le Real Madrid aurait ciblé Harry Kane. Mais le club madrilène s’attend à des négociations compliquées avec Tottenham.

Le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus en juillet 2018 a laissé un énorme vide au Real Madrid. Le club madrilène s’est retrouvé orphelin de sa star et n’a toujours pas mis la main sur un attaquant capable d’évoluer durablement aux côtés de Karim Benzema. Cette saison, le joueur français est le meilleur réalisateur du Real Madrid (14 buts) tandis que le deuxième meilleur buteur du club est Sergio Ramos (5 buts), un défenseur. Ainsi, les dirigeants espagnols auraient activé plusieurs pistes pour dénicher un attaquant de classe internationale. Les noms d’Erling Braut Haaland (Borussia Dormtund) ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) reviennent avec insistance.

Le président de Tottenham pourrait contrecarrer les plans du Real Madrid