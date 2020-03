Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema régale Instagram, voici le best of de ses punchlines !

Publié le 24 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Karim Benzema a fait le buzz lundi soir en offrant un live sur son compte Instagram. Et l’attaquant du Real Madrid était en forme !

Lundi soir, Karim Benzema a (encore) fait flamber Internet. En live Instagram , avec Mohamed Henni ou encore Malik Bentalha, l’attaquant du Real Madrid s’est laissé aller devant plus de 80 000 spectateurs. Florentin Pogba, Valère Germain, Mathieu Valbuena : tous en ont pris pour leur grade ! L’attaquant du Real Madrid a plus que joué le jeu...

« Valbuena, il est au fond de la mer là »