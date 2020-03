Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre dans l’opération Harry Kane ?

Publié le 23 mars 2020 à 23h30 par Th.B.

Le Real Madrid aurait récemment décidé de jeter son dévolu sur Harry Kane, Florentino Pérez souhaitant recruter un attaquant pour concurrencer Karim Benzema. Cependant, ni le Real Madrid, ni les autres prétendants de l’attaquant anglais ne pourraient l’arracher des mains de Tottenham.

Cela fait à présent plusieurs semaines que l’avenir de Harry Kane fait couler beaucoup d’encre dans la presse. The Daily Telegraph avait été le premier média à évoquer un départ de l’Anglais de Tottenham cet été, bien qu’il dispose d’un contrat le liant aux Spurs jusqu’en juin 2024. Le buteur du club londonien ne serait pas enclin à attendre que Tottenham se reconstruise et prendrait en considération un départ au Real Madrid. La Juventus ou encore Manchester United seraient également sur les rangs pour accueillir Harry Kane. Cependant, aucun courtisan de l’Anglais ne semblerait avoir une chance dans ce dossier.

Kane inaccessible ?