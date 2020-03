Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle annonce de Robert Beric sur son départ !

Publié le 24 mars 2020 à 1h30 par J.-G.D.

À nouveau questionné sur son transfert lors du mercato hivernal, Robert Beric, ex-attaquant de l’ASSE, admet que l’appel du Chicago Fire était trop fort.

Avec un faible temps de jeu depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc, en octobre dernier, Robert Beric n’avait plus le choix : il devait quitter l'ASSE. Chose faite depuis le dernier mercato hivernal avec le départ de l’attaquant de 28 ans au Chicago Fire, pensionnaire de MLS (Major League Soccer). Dans un long entretien à Spox , l’international slovène en dit plus sur sa décision de rejoindre les États-Unis.

« Je devais venir à Chicago et commencer une nouvelle vie en Amérique »