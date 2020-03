Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est face à un virage historique du projet QSI !

Publié le 25 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le prochain mercato estival promet d’être agité au sein du PSG, Nasser Al-Khelaïfi devra gérer entre les fins de contrat et le possible départ de certaines stars.

Depuis la reprise du PSG par les investisseurs qataris en 2011, le club de la capitale a été habitué à des périodes de mercato estival très agitées. Chaque été, les dirigeants parisiens doivent se pencher sur le meilleur recrutement possible en fonction des besoins, et le PSG a d’ailleurs enchainé les gros coups sur le marché depuis neuf ans. Mais ce mercato 2020 promet d’être particulièrement animé…

Le PSG va jouer très gros cet été

Déjà, au rayon des joueurs arrivant en fin de contrat avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi compte des éléments qui ont marqué l’histoire du projet tels que Thiago Silva et Edinson Cavani et qu’il faudra remplacer. De plus, Neymar et Kylian Mbappé serait toujours autant courtisé par les deux géants espagnols (Barcelone et Real Madrid), et ces deux dossiers pourraient réserver certaines surprises cet été. En clair, le PSG devra agir au mieux et dans les limites du fair-play financier pour pallier à des départs XXL…