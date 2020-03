Mercato - PSG : Leonardo va passer à côté d’une piste de longue date !

Foot - Mercato - PSG

Dans les petits papiers de la direction sportive depuis l’ère Antero Henrique, Allan serait proche de snober le PSG pour rejoindre Everton, club entraîné par son ancien coach au Napoli, Carlo Ancelotti.

Mardi, La Gazzetta dello Sport jetait un froid sur une éventuelle arrivée d’Allan au PSG. Suivi par la direction sportive du club de la capitale depuis Antero Henrique qui aurait tenté de le faire venir juste avant d’être remercié par le PSG et remplacé par Leonardo l'été dernier, le milieu de terrain du Napoli pourrait jouer un sale tour au PSG. En effet, d’après le journal italien, Carlo Ancelotti, qui est passé du côté du Napoli avant d’être licencié en décembre, aurait contacté ses anciens dirigeants en décembre en marge d’un éventuel transfert d’Allan à Everton. L’entraîneur des Toffees serait déterminé à accueillir son ancien joueur à Goodison Park. Et la tendance se confirmerait.

Journaliste italien, Nicolo Schira est allé dans le sens des informations de La Gazzetta dello Sport en assurant qu’Everton voudrait recruter Allan en marge du prochain mercato. Le club de Liverpool préparerait une offre de 40M€ pour le transfert d’Allan et aurait déjà prévu de lui offrir un contrat le liant au club de la Mersey jusqu’en juin 2025 avec un salaire annuel de 6M€ hors bonus. Le PSG semblerait donc très mal embarqué dans le dossier Allan.

