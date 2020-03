Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'agent de Cavani affiche une certitude pour son avenir...

Publié le 25 mars 2020 à 11h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani ne sait pas de quoi son avenir sera fait, en revanche, son demi-frère et agent, Walter Guglielmone, est certain que son départ sera très difficile.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant l'été 2013, Edinson Cavani est aujourd'hui une légende du club de la capitale dont il est le meilleur buteur. Après des débuts difficiles dus à son exil sur le côté gauche afin de laisser la place à la pointe de l'attaque à Zlatan Ibrahimovic, le Matador a littéralement explosé suite au départ du Suédois durant l'été 2016. Titulaire indiscutable au poste d'avant-centre du PSG, l'Uruguayen a toutefois vu sa place menacée cette saison par l'arrivée de Mauro Icardi. Et bien qu'il ait retrouvé un temps de jeu important depuis le début de l'année, Edinson Cavani est toujours dans le flou pour son avenir alors que son contrat au PSG arrive à échéance le 30 juin prochain.

«Le jour où il devra partir, il y aura des larmes. Beaucoup de larmes»