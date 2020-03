Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario surprenant se dessine pour Pogba...

Publié le 25 mars 2020 à 10h15 par A.C.

L’avenir de Paul Pogba, milieu de Manchester United pisté par le PSG, La Juventus et le Real Madrid, pourrait prendre une toute nouvelle tournure au cours des prochaines semaines.

Ou jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Vu les indiscrétions de ces derniers mois, ainsi que l’intérêt grandissant du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et de la Juventus, tout portait à croire que le français allait quitter Manchester United. Les choses semblent toutefois avoir changé du tout au tout. Les dirigeants mancuniens souhaiteraient en effet activer l’année en option présente dans le contrat de Pogba, afin qu’il soit lié au club jusqu’en 2022. Cela entrainerait une hausse non-négligeable de sa valeur sur le marché et permettrait aux Red Devils d’affronter le dossier e position de force.

United persuadé que le Real et la Juve n’y arriveront pas