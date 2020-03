Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel club devrait choisir Edinson Cavani ?

Publié le 25 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Il semble désormais acquis qu’Edinson Cavani quittera le PSG à la fin de la saison. La question est maintenant de savoir où rebondira l’Uruguayen.

Edinson Cavani restera dans l’histoire du PSG. Ayant dépassé les 200 buts, l’Uruguayen est le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Toutefois, cette belle aventure va rapidement prendre fin. En effet, si le Matador est finalement resté cet hiver, cela ne devrait pas être le cas. En fin de contrat, Cavani est très loin de prolonger. Un scénario qui semble aujourd’hui impensable. Cet été, il sera alors libre de choisir son prochain club et le Parisien a déjà l’embarras du choix.

L’après PSG...

Malgré ses 33 ans, Edinson Cavani peut encore apporter à un club de renom. Certaines écuries européennes l’auraient d’ailleurs bien compris. L’Atlético de Madrid pourrait bien revenir à la charge, tandis qu’il a aussi été question d’un intérêt de Manchester United et Chelsea. L’attaquant du PSG pourrait aussi choisir une destination plus exotique puisque Boca Juniors serait sur les rangs. A moins que l’avenir de Cavani ne passe par la MLS où le Los Angeles Galaxy et l’Inter Miami voudraient l’attirer après son aventure au PSG.



