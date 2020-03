Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Efficace, discret et pas trop cher, la piste parfaite pour Leonardo

Publié le 25 mars 2020 à 13h15 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, Wissam Ben Yedder pourrait clairement être la recrue idéale du prochain été.

C’est indéniable : le PSG aura besoin d’un nouveau buteur la saison prochaine. Alors qu’Edinson Cavani est en fin de contrat et devrait ne pas prolonger, ou que Mauro Icardi termine son prêt à Paris en juin prochain et que le PSG ne souhaite pas lever son option d’achat, Leonardo se met déjà à la recherche d’un nouvel attaquant pour épauler Mbappé, Di Maria et consort. Et un profil se distingue tout particulièrement en Ligue 1…

Ben Yedder, LA bonne idée ?