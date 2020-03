Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Paul Pogba déjà tout tracé ?

Publié le 25 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo pour le renforcement du milieu de terrain du PSG, Paul Pogba n’aurait qu’une envie pour la suite de sa carrière selon Mohamed Sissoko : retourner à la Juventus.

Journaliste pour The Daily Record et The Times , Duncan Castles révélait ces dernières semaines l’intérêt de Leonardo pour Paul Pogba qui serait sur le départ du côté de Manchester United. Son agent Mino Raiola travaillerait d’arrache pied pour dénicher un nouveau point de chute au champion du monde tricolore. Le PSG ne devrait cependant pas rafler la mise dans cette opération, le Real Madrid et la Juventus semblant plus aptes à l’accueillir à ce jour. Et pour Mohamed Sissoko, ancien joueur de la Juventus et du PSG, Pogba aurait déjà fait son choix.

« Je sais que Zidane le veut au Real Madrid, mais il aimerait retourner à la Juventus »