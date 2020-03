Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette clause qui pourrait relancer le dossier Pogba...

Publié le 24 mars 2020 à 15h15 par A.C.

Du côté de Manchester United on est persuadés de pouvoir aborder le dossier Paul Pogba en position de force, grâce à une clause présente dans le contrat du joueur.

Cet été, Paul Pogba devrait beaucoup faire parler de lui. Le Français souhaiterait toujours quitter Manchester United, après son départ raté la saison dernière. Le Real Madrid et la Juventus sont toujours en course, mais la presse italienne a également évoqué une possible arrivée de Pogba au Paris Saint-Germain. Le fait que le contrat du joueur se termine en juin 2021 pourrait d’ailleurs faciliter un départ...

Manchester United peut s’assurer au moins 100M€ pour Pogba !