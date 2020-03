Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup dur pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 25 mars 2020 à 15h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien voir la piste Gaetano Castrovilli leur passer sous le nez.

Avec Federico Chiesa, il est le joueur de la Fiorentina le plus convoité du moment. Il faut dire que Gaetano Castrovilli a réalisé des prestations plus qu’abouties cette saison, ce qui lui a ouvert les portes de la Squadra Azzurra, mais qui a également attiré l’attention de Leonardo. Ce dernier, toujours très attentif à la Serie A, aimerait attirer le milieu de 23 ans au Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, il a toutefois dû faire face à la forte concurrence de l’AS Roma, qui semble avancer à grands pas dans les négociations avec la Fiorentina.

Florenzi finalement prêt à dire oui à la Fiorentina