Mercato - Barcelone : Le Real Madrid refuse de lancer dans une guerre avec le Barça !

Publié le 25 mars 2020 à 15h30 par H.G.

Si Lautaro Martinez serait le grand objectif du FC Barcelone pour succéder à Luis Suarez, le club catalan ne serait pas seul dans la mesure où le Real Madrid est également annoncé sur les traces de l’Argentin. Toutefois, les Madrilènes pourraient finalement avoir pris une décision radicale dans ce dossier.

A 33 ans, Luis Suarez se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. L’international uruguayen affiche même un certain déclin sur le plan physique depuis deux ans bien qu’il sache toujours se montrer efficace quand il est servi dans de bonnes dispositions. Ainsi, dans cette perspective, le FC Barcelone se serait d’ores et déjà mis à travailler pour lui trouver un successeur et aurait coché le nom de Lautaro Martinez. L’attaquant de 22 ans réalise une très bonne saison avec l’Inter et disposera d’une clause libératoire fixée à 111M€ au début du prochain mercato estival. Le Barça chercherait ainsi dès maintenant un moyen de convaincre les Nerazzurri de lâcher l’Argentin, mais les Catalans ne seraient pas seuls puisque le PSG et le Real Madrid ont également été annoncés sur les traces du natif de Bahía Blanca. Cependant, il se pourrait que la concurrence commence à se dégager sur le dossier pour le FC Barcelone...

Le Real Madrid aurait abandonné la piste Lautaro Martinez !