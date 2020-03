Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce club qui a snobé Coutinho et Dembélé !

Publié le 25 mars 2020 à 10h30 par A.C.

Les dirigeants du FC Barcelone ont essayé d’insérer Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé dans une grosse opération... sans succès.

Arrivés respectivement pour 125 et 140M€, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho ne semblent plus vraiment être au centre des plans du FC Barcelone. Le premier est handicapé par les pépins physiques et son comportement agace en interne, tandis que le second a été prêté au Bayern Munich et n’aurait plus sa place au Barça. Ainsi, ils sont régulièrement annoncés sur le départ et les dirigeants du Barça semblent avoir tenté un coup récemment...

L’Inter n’a pas voulu de Coutinho et de Dembélé dans l’opération Lautaro Martinez