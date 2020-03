Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros point faible identifié dans le dossier Pogba !

Publié le 25 mars 2020 à 20h00 par La rédaction

Un problème précis pourrait causer de gros soucis au Real sur le prochain mercato et bloquer un ou deux deals XXL. Explication.

Dans les colonnes du quotidien sportif espagnol AS, un proche de Gareth Bale a expliqué la position du joueur quant à son avenir : « L'idée de Gareth, aujourd'hui plus que jamais, est de terminer son contrat avec Madrid. Où serait-il mieux loti qu'en Espagne ? ».

De nature à empêcher les deals Pogba ou Harry Kane…

Pour le Real Madrid, si ce proche disait vrai, cela serait une véritable catastrophe. En effet, tant pour des raisons budgétaires, Bale ayant l’un des plus gros salaires du club, que pour le mercato, où le Real compte sur le produit de sa vente pour augmenter ses investissements (entre 50 et 60 millions), le fait que Gareth Bale refuse un transfert en fin de saison serait un véritable problème pour la campagne de recrutement estivale du Real et pourrait empêcher la signature d’un deal XXL comme celui de Pogba ou Harry Kane…