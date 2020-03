Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid n’a pas le choix pour Mbappe…

Publié le 25 mars 2020 à 19h15 par La rédaction

En Angleterre, on affirme que MU doute de la capacité du Real à assumer financièrement l’opération Pogba. Si cela s’avère vrai, cela aura des conséquences pour Mbappe…

Ces dernières heures, certains médias anglais ont annoncé que Manchester United se montrait relativement confiant sur la possibilité de conserver Pogba la saison prochaine, convaincu que ni la Juve ni le Real Madrid n’étaient en mesure de boucler un transfert aussi important que celui du milieu de terrain français.

Si le Real ne peut pas financer Pogba…

Autant l’hypothèse peut valoir pour la Juve, dont la masse salariale est déjà très impactée par le contrat de Cristiano Ronaldo, autant cela paraît tout de même très surprenant pour le Real. Et surtout, cela aurait alors de grandes implications sur le mercato du Real : car si Madrid n’est pas en mesure de financer le deal Pogba, comment pourrait-il alors boucler le transfert XXL de Kylian Mbappe ? Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi le Real prône une stratégie d’attente sur l’attaquant français, préférant patienter jusqu’en juin 2021, à un an de la fin de son contrat, afin de payer un prix « raisonnable ». En fait, le club merengue n’a peut-être tout simplement pas le choix…