Mercato - Real Madrid : Deux pistes de prestige abandonnées pour la succession de Benzema !

Publié le 25 mars 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid aimerait recruter un nouvel attaquant dans les prochains mois, le club madrilène aurait d’ores et déjà écarté les profils de nombreux joueurs, parmi lesquels figureraient deux attaquants qui ont régulièrement été annoncés dans son viseur ces dernières années.

Le flop du transfert de Luka Jovic pourrait conduire le Real Madrid à enrôler un nouvel attaquant de pointe dans les prochains mois. Recruté contre 60M€ après une saison tonitruante à l’Eintracht Francfort, le Serbe de 22 ans n’est pas parvenu à rééditer de telles performances avec la Casa Blanca (seulement 2 buts inscrits en 15 rencontres de Liga disputées) et n’est pas parvenu à s’adapter à la vie en Espagne. Ainsi, l’avenir de Luka Jovic ne s'inscrirait déjà plus au Real Madrid, qui devra trouver un nouvel attaquant pour suppléer Karim Benzema avant de prendre sa succession à terme. Et si dans ce projet les Merengue auraient coché le nom d’Erling Braut Haaland, son éventuelle arrivée ne pourra pas se faire avant l’hiver 2021, date à laquelle il disposera d’une clause libératoire de 75M€ comme l’a annoncé AS ce mercredi. Ainsi, le Real Madrid aurait sondé le marché au cas où il devrait recruter ce nouvel attaquant dès cet été, et plusieurs pistes auraient d’ores et déjà été écartées par les dirigeants du club de la capitale espagnole.

Lewandowski et Kane ne feront pas l’objet d’une approche du Real cet été !