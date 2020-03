Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant serait passé à l'action pour Nelson Semedo !

Publié le 25 mars 2020 à 23h30 par A.D.

Suivant de près Nelson Semedo, l'Inter aurait approché le FC Barcelone. Le club catalan ne serait pas contre un départ de son latéral portugais lors du prochain mercato estival.

L'Inter en pincerait pour Nelson Semedo. Lors du dernier mercato estival, le défenseur portugais n'aurait pas manqué de prétendants. Le PSG, par exemple, aurait souhaité s'attacher les services de Nelson Semedo. Toutefois, le FC Barcelone se serait montré intransigeant et aurait totalement bloqué son départ. Alors que le prochain mercato estival ouvrira ses portes dans un peu plus de trois mois, l'Inter pourrait tenter sa chance et avoir plus de réussite que Leonardo.

L'Inter aurait approché le Barça pour Nelson Semedo