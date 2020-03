Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle piste déjà abandonnée par Abidal ?

Publié le 25 mars 2020 à 22h30 par Th.B.

Ces derniers jours, le FC Barcelone aurait coché le nom d’Alex Telles dans sa liste de potentielles recrues au poste de latéral gauche pour cet été. Néanmoins, le Barça aurait décidé de passer son tour sur ce dossier.

Le suppléant de Jordi Alba déniché au FC Porto ? Sport a révélé le 22 mars dernier que le FC Barcelone travaillerait en effet sur une éventuelle arrivée au poste de latéral gauche à l’intersaison, bien que le club culé dispose déjà de Junior Firpo dans ses rangs. Le Barça aurait alors décidé de jeter son dévolu sur Alex Telles, latéral gauche du FC Porto de 27 ans, suivi depuis un moment par la section sportive des Blaugrana . Cependant, Telles ne serait pas une piste concrète du FC Barcelone.

Le Barça lâcherait l’affaire pour Alex Telles !