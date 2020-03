Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale se confirme pour Jadon Sancho…

Publié le 25 mars 2020 à 23h15 par Th.B.

Alors qu’il fête son vingtième anniversaire ce 25 mars, Jadon Sancho figure sur les tablettes du PSG et des plus grands clubs européens qui devraient livrer un rude combat à Leonardo lors du prochain mercato.

Depuis la saison dernière, Jadon Sancho brille au Borussia Dortmund. Ses performances avec le club de la Ruhr lui ont d’ailleurs valu ses débuts avec la sélection anglaise, menée par Gareth Southgate. Cette saison, l’ailier confirme au BvB et attirerait les regards des plus grands clubs européens. Le PSG préparerait l’après-Neymar et Kylian Mbappé, et selon ESPN , Jadon Sancho serait une piste sérieuse de Leonardo. Cependant, le directeur sportif du PSG ne serait pas favori dans la course à la signature de l’international anglais que mènerait à ce jour Manchester United.

Manchester favori, mais la concurrence ne lâcherait pas l’affaire !