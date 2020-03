Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible appréhension du clan Cavani pour son avenir...

Publié le 26 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que le contrat d'Edinson Cavani prend fin le 30 juin prochain, Walter Guglielmone son frère et agent, assure que le départ du Matador sera un crève-cœur.

L'avenir d'Edinson Cavani devrait faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat du Matador prend fin en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé. Une situation qui laisse clairement penser que le meilleur buteur de l'histoire du PSG quittera le club de la capitale dans les prochains mois. Une situation qui crée une certaine anxiété comme le révèle Walter Guglielmone, frère et agent de l'attaquant ururguayen.

«Le jour où il devra partir, il y aura des larmes. Beaucoup de larmes»