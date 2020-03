Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste colossale s'envole pour Cavani et Icardi...

Publié le 26 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Bien qu'ils soient tous les deux sur le départ du PSG, Edinson Cavani et Mauro Icardi ne devraient pas rebondir du côté du Real Madrid qui semble écarter ces deux pistes. Explications.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir gérer l'épineux dossiers de ses buteurs. En effet, le contrat d'Edinson Cavani arrive à expiration en juin prochain tandis que le prêt de Mauro Icardi, qui dispose d'une option d'achat estimée à 70M€, prend également fin à l'issue de la saison. Par conséquent, pendant que le PSG se retrouvera sans avant-centre, les autres clubs se voient offrir une belle opportunité sur le marché des buteurs.

Le Real Madrid ne veut pas de Cavani et Icardi