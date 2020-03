Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement du feuilleton Pogba déjà connu ?

Publié le 26 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’un départ semble se dessiner pour Paul Pogba, Manchester United serait persuadé que ni le PSG ni les autres courtisans du Français n’aurait une chance de rafler la mise dans cette opération.

Paul Pogba sur le départ ? C’est du moins ce que le presses espagnole, italienne et britannique assurent depuis de longues semaines désormais. The Manchester Evening News révélait d’ailleurs qu’il aurait déjà fait part de ses velléités de départ au vestiaire de Manchester United et que ses dirigeants se seraient fait une raison quant à la suite des opérations pour le champion du monde tricolore. De quoi offrir un espoir au PSG, au Real Madrid ainsi qu’à la Juventus, qui aimeraient tous plus ou moins compter Paul Pogba dans ses rangs la saison prochaine. Cependant, les dés seraient déjà jetés.

Pogba bien parti pour rester ?