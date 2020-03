Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho rendrait une fière chandelle à Zidane !

Publié le 26 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que Luka Jovic n’affiche pas la même forme que la saison passée avec l’Eintracht Francfort, le Real Madrid voudrait se séparer du Serbe. Et Tottenham serait ouvert à son arrivée.

De quoi sera fait l’avenir de Luka Jovic ? Lors de l’exercice précédent, Jovic a été l’une des révélations de l’année, grâce à ses performances avec l’Eintracht Francfort. Ce qui lui a permis de s’engager avec le Real Madrid contre un chèque de 60M€. Une indemnité de transfert que Jovic n’a jamais justifié cette saison, en témoignent ses chiffres, deux buts marqués seulement. De plus, la polémique qui l’a opposé à son gouvernement récemment n’aurait que mettre de l’huile sur le feu. Au Real Madrid, on ne compterait plus sur le Serbe pour la saison prochaine. Et José Mourinho pourrait rendre un service à Zinedine Zidane et au club merengue.

Luka Jovic pourrait se relancer à Tottenham